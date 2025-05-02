زراعة الوسطية تنفذ حملة رش لمكافحة حشرة الصبر

وقال مدير المديرية نبيل عبيدات، إن زراعة الوسطية أجرت حملة رش لمكافحة البقة القرمزية "حشرة الصبر"، في الأراضي التي جرى حصرها خلال فترة تسجيل المزارعين في الحملة.
وأضاف عبيدات، أن عملية التسجيل، مكنت من وضع الآليات المناسبة لعمليات المكافحة والمعالجة، حيث استخدمت المديرية المبيدات الخاصة بمكافحة البقة القرمزية "حشرة الصبر".
وذكر عبيدات، أن حملة الرش جاءت، لمساعدة المزارعين ودعمهم للحفاظ على منتج ثمار الصبر.
-
أخبار متعلقة
-
بعد قصف محيط قصر الشرع .. بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
الأمن العام يُجدد التحذير من حوادث الغرق والحرائق مع دخول موسم التنزه
-
الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة
-
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة العمل
-
الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء
-
الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية
-
عجلون.. 1.54 مليون دينار لتمويل 132 مشروعا
-
تلفريك عجلون يسجل رقما قياسيا في أعداد الزوار