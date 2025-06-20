زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية

وعقدت مديرية زراعة الوسطية الجلسة الرابعة لمدرسة اللوز الحقلية والتي تم التحدث فيها عن آفات اللوز الحشرية مع التركيز على حشرة حفار ساق اللوز ( الكابنودس ) والتصمغ الذي تحدثه الإصابة، وتعريف المزارعين على تمييز التصمغ في الأشجار المصابة بالحفار من الإصابة بالتملح أو الإصابة بمرض العفن البنى.
وتم التطرق لكيفية معالجة الإشجار المصابة بالتعاون مع المزارعين بمبيد الكونفيديت 35/ سقاية، وكذلك وضع مبيد الديازينون المحبب كمبيد وقائي ضد إصابات الحفار.
وتنفيذاً لخطة المدارس الحقلية في مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الاسر الريفية من الفقر الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة (IFAD )، تم عقد الجلسة الأولى حول ( تغذية المجترات والخلطات العلفية)، وتم تعريف المزارعين بالمدرسة الحقلية وتعبئة التقييم القبلي.
كما تم عقد جلسة أولى حول (الرعاية المتكاملة للأغنام والماعز )، وجلسة الثانية حول ( تشخيص المشاكل الناتجة عن سوء التغذية ).
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