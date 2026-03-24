"زراعة بصيرا" تدعو مربي الثروة الحيوانية لاتخاذ تدابير وقائية

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء بصيرا المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والدواجن في مختلف مناطق اللواء إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية قطعانهم ومزروعاتهم من تبعات المنخفض الجوي المتوقع، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية أولا بأول.

وأكد مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس عطالله الشبيلات ضرورة إبقاء قطعان المواشي داخل الحظائر خلال فترة تأثير المنخفض، ومراجعة المديرية والعيادات البيطرية عند الحاجة للحصول على اللقاحات والإرشادات اللازمة، إضافة إلى الحفاظ على المواليد الحديثة داخل الحظائر لضمان سلامتها واستمرار رضاعة الأمهات، والالتزام بتعليمات الوزارة فيما يتعلق بتوفير الأعلاف والمياه بشكل كاف داخل الحظائر.