الثلاثاء 2026-03-24 06:19 م

"زراعة بصيرا" تدعو مربي الثروة الحيوانية لاتخاذ تدابير وقائية

وزارة الزراعة
الثلاثاء، 24-03-2026 05:31 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء بصيرا المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والدواجن في مختلف مناطق اللواء إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية قطعانهم ومزروعاتهم من تبعات المنخفض الجوي المتوقع، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية أولا بأول.

وأكد مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس عطالله الشبيلات ضرورة إبقاء قطعان المواشي داخل الحظائر خلال فترة تأثير المنخفض، ومراجعة المديرية والعيادات البيطرية عند الحاجة للحصول على اللقاحات والإرشادات اللازمة، إضافة إلى الحفاظ على المواليد الحديثة داخل الحظائر لضمان سلامتها واستمرار رضاعة الأمهات، والالتزام بتعليمات الوزارة فيما يتعلق بتوفير الأعلاف والمياه بشكل كاف داخل الحظائر.


وأشار إلى أهمية ضبط درجات الحرارة داخل بركسات الدواجن وتنظيم عمليات التغذية حفاظا على سلامة الدواجن اللاحم والبياض، داعيا النحالين إلى التوقف عن الكشف على خلايا النحل خلال فترة المنخفض، والتأكد من تغطيتها جيدا وتأمين مصادر مياه قريبة منها، مع إبعادها عن مجاري السيول ووضعها في أماكن آمنة ودافئة.

 
 


gnews

