"زراعة بني كنانة" تعلن بدء استقبال طلبات شهادات المنشأ

وقال مدير المديرية المهندس أحمد خصاونة، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات تسجيل المزارعين في اللواء للحصول على شهادات المنشأ للموسم الزراعي الخاص بالحبوب 2025، مشيرا إلى أن المديرية ستستقبل طلبات المزارعين حتى نهاية آذار المقبل.
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