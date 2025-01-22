 
الأربعاء 2025-01-22 05:56 م
 

"زراعة بني كنانة" تعلن بدء استقبال طلبات شهادات المنشأ

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الأربعاء، 22-01-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية زراعة لواء بني كنانة، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات المزارعين للحصول على شهادة إنتاج الحبوب لمحصولي القمح والشعير.

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وقال مدير المديرية المهندس أحمد خصاونة، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات تسجيل المزارعين في اللواء للحصول على شهادات المنشأ للموسم الزراعي الخاص بالحبوب 2025، مشيرا إلى أن المديرية ستستقبل طلبات المزارعين حتى نهاية آذار المقبل.

 
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