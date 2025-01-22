"زراعة بني كنانة" تعلن بدء استقبال طلبات شهادات المنشأ

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة لواء بني كنانة، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات المزارعين للحصول على شهادة إنتاج الحبوب لمحصولي القمح والشعير.

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