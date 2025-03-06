زراعة جرش: إعادة تأهيل مشتل جملا الحرجي لغايات استثماره

الوكيل الإخباري- أوقفت مديرية زراعة جرش العمل في مشتل جملا الحرجي لغايات العمل على إعادة تأهيله واستثماره بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

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وقالت مديرة زراعة جرش، علا المحاسنة، إن المديرية لديها خطة للنهوض بواقع المشاتل في المحافظة، مبينة أن مشتل جملا بحاجة إلى صيانة وتأهيل بما يتلاءم مع طبيعة المحافظة.



وأضافت أنه سيتم زراعة مليون شتلة حرجية في مشتل فيصل ومنطقة وديان الشام في بلدة ساكب لواء المعراض التي تعرضت للحرائق، كما سيتم العمل على إقامة معرض لعرض وبيع المنتجات الريفية الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل المحافظة ، لتمكين السيدات وأصحاب الحرف والمنتجين من عرض وبيع منتجاتهم.



وبينت أن كوادر المديرية تكثف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات النباتية والحيوانية المعروضة في السوق التجاري.