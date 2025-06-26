زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية زراعة محافظة جرش جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي في المحافظة من خلال سلسلة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتمكين المزارعين.

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وقالت مدير زراعة جرش المهندســة علا محاسنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية نفذت خلال العام الحالي عددًا من المبادرات النوعية التي شملت دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع الرقعة الخضراء وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التحريج والممارسات الزراعية الحديثة.