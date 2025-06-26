الخميس 2025-06-26 04:25 م
 

زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية

اثار جرش
جرش
 
الخميس، 26-06-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري-   واصلت مديرية زراعة محافظة جرش جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي في المحافظة من خلال سلسلة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتمكين المزارعين.

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وقالت مدير زراعة جرش المهندســة علا محاسنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية نفذت خلال العام الحالي عددًا من المبادرات النوعية التي شملت دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع الرقعة الخضراء وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التحريج والممارسات الزراعية الحديثة.


وأضافت أنه جرى إطلاق المدارس الحقلية بعنوان "تغذية المختبرات والخلطات العلفية" في منطقة كفر خل ومدرسة "أثر زراعة الأعلاف الخضراء على الأمن الغذائي" في منطقة بليلا في قضاء برما ومدرسة "الزراعة المائية وأنظمة الري بالفتيل" ضمن مشروع الاستثمار وانتشال الأسر الريفية من الفقر، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ جولات ميدانية عدة خلال عيد الأضحى للكشف عن الحالات الطارئة ومتابعة الأضاحي ضمن جهود قسم الثروة الحيوانية.

 
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