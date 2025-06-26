زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية

وقالت مدير زراعة جرش المهندســة علا محاسنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية نفذت خلال العام الحالي عددًا من المبادرات النوعية التي شملت دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع الرقعة الخضراء وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التحريج والممارسات الزراعية الحديثة.
وأضافت أنه جرى إطلاق المدارس الحقلية بعنوان "تغذية المختبرات والخلطات العلفية" في منطقة كفر خل ومدرسة "أثر زراعة الأعلاف الخضراء على الأمن الغذائي" في منطقة بليلا في قضاء برما ومدرسة "الزراعة المائية وأنظمة الري بالفتيل" ضمن مشروع الاستثمار وانتشال الأسر الريفية من الفقر، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ جولات ميدانية عدة خلال عيد الأضحى للكشف عن الحالات الطارئة ومتابعة الأضاحي ضمن جهود قسم الثروة الحيوانية.
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