زراعة جرش تؤكد أهمية التحريج والحفاظ على الثروة الحرجية

وأشارت خلال جولتها التفقدية لعدد من المشاريع الزراعية في المحافظة لمتابعة خطط التحريج وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي، إلى أهمية مشروع تحريج المصطبة الذي يمتد على مساحة 230 دونماً، وأنه يأتي استكمالاً لمشاريع التحريج السابقة لتعزيز الغطاء النباتي.
وشددت على ضرورة الحفاظ على الثروة الحرجية خلال زيارتها لمحطة حراج برما، حيث اطلعت على جاهزية قسم الحراج والمراعي وآليات عمل الدوريات المناوبة لحماية الغابات.
كما اطلعت على مشروع حديقة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، التي أُنشئت العام الماضي على مساحة 8 دونمات وتضم نباتات طبية وعطرية نادرة مثل الزعفران والزعتر الفارسي والإجاص البري والخروب المطعم بهدف تعزيز الزراعة الطبية وتوفير متنفس طبيعي لأهالي المنطقة.
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