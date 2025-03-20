زراعة جرش تؤكد أهمية التحريج والحفاظ على الثروة الحرجية

وأشارت خلال جولتها التفقدية لعدد من المشاريع الزراعية في المحافظة لمتابعة خطط التحريج وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي، إلى أهمية مشروع تحريج المصطبة الذي يمتد على مساحة 230 دونماً، وأنه يأتي استكمالاً لمشاريع التحريج السابقة لتعزيز الغطاء النباتي.
وأكدت ضرورة الحفاظ على الثروة الحرجية خلال زيارتها لمحطة حراج برما، حيث اطلعت على جاهزية قسم الحراج والمراعي وآليات عمل الدوريات المناوبة لحماية الغابات.
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