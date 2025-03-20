زراعة جرش تؤكد أهمية التحريج والحفاظ على الثروة الحرجية

الوكيل الإخباري- أكدت مديرة زراعة محافظة جرش الدكتورة عُلا المحاسنة، أهمية التحريج والحفاظ على الثروة الحرجية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

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وأشارت خلال جولتها التفقدية لعدد من المشاريع الزراعية في المحافظة لمتابعة خطط التحريج وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي، إلى أهمية مشروع تحريج المصطبة الذي يمتد على مساحة 230 دونماً، وأنه يأتي استكمالاً لمشاريع التحريج السابقة لتعزيز الغطاء النباتي.