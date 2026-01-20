"زراعة جرش" تحذر المزارعين من الصقيع

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة جرش المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال موجة الصقيع التي تؤثر على المملكة.

اضافة اعلان