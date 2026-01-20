"زراعة جرش" تحذر المزارعين من الصقيع

وقالت مديرة مديرية زراعة جرش الدكتورة عُلا محاسنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شعبة الإرشاد الزراعي والحيواني في المديرية وجهت مجموعة إرشادات وتحذيرات للمزارعين لأخد الاحتياطات خلال موجة الصقيع، ومنها إغلاق البيوت المحمية بإحكام بعد ساعات الظهر للحصول على أكبر كمية من الحرارة، والمحافظة عليها داخل البيت المحمي، والقيام بري المحاصيل للتخفيف من آثار الصقيع وإجراء الصيانة اللازمة للأبواب والأغطية البلاستيكية وتثبيتها لمنع تطايرها.
