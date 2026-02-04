زراعة جرش تدعو مزارعي القمح والشعير للحصول على شهادة المنشأ

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة محافظة جرش، مزارعي القمح والشعير، للتسجيل للحصول على شهادة المنشأ.

وقالت مديرة مديرية زراعة محافظة جرش الدكتورة علا محاسنة، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات التسجيل للحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي (شهادات المنشأ) الخاصة بالحبوب لهذا الموسم لغايات التوريد للصوامع.



وأضافت إن المديرية ستبقى تستقبل الطلبات حتى 4 نيسان المقبل، كما سيتم الكشف بشكل مستمر على الأراضي الزراعية المسجلة.



وبينت أن شروط التقدم لشهادات الإنتاج "شهادات المنشأ" للمحاصيل الحقلية "القمح والشعير"، هي تقديم طلب لدى مديرية زراعة محافظة جرش، وسند تسجيل حديث ومخطط أراضي حديث.