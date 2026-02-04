زراعة جرش تدعو مزارعي القمح والشعير للحصول على شهادة المنشأ

وقالت مديرة مديرية زراعة محافظة جرش الدكتورة علا محاسنة، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات التسجيل للحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي (شهادات المنشأ) الخاصة بالحبوب لهذا الموسم لغايات التوريد للصوامع.
وأضافت إن المديرية ستبقى تستقبل الطلبات حتى 4 نيسان المقبل، كما سيتم الكشف بشكل مستمر على الأراضي الزراعية المسجلة.
وبينت أن شروط التقدم لشهادات الإنتاج "شهادات المنشأ" للمحاصيل الحقلية "القمح والشعير"، هي تقديم طلب لدى مديرية زراعة محافظة جرش، وسند تسجيل حديث ومخطط أراضي حديث.
وأضحت محاسنة أن الحكومة تشتري القمح والشعير المحلي بأسعار مدعومة وتفضيلية، تماشيا مع السياسات الرامية لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات الزراعة لمحصولي القمح والشعير.
-
أخبار متعلقة
-
البيئة تواصل توزيع حاويات وسلال نفايات ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي
-
تنقلات تشمل رؤساء أقسام في أمانة عمان الكبرى - أسماء
-
عن الكأس .. ولماذا نُصرّ على النظر إلى الفارغ
-
إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية
-
وفد سوري يزور هيئة النزاهة ويطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد
-
الأردن يشارك بالمنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية بدبي
-
توصية برفع سن تقاعد الشيخوخة إلى 63 عاما للذكور و58 عاما للإناث
-
إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار