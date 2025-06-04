زراعة جرش تطلق المدرسة الحقلية الخامسة

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية زراعة جرش اليوم الأربعاء، المدرسة الحقلية الخامسة في منطقة بليلا تحت "عنوان أثر زراعة الأعلاف الخضراء على الأمن الغذائي"، في إطار استكمال مشروع المدارس الحقلية في محافظة جرش.

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وأثنت النائب شفاء المقابلة على جهود وزارة الزراعة ومديرية زراعة جرش في دعم القطاع الزراعي، معربة عن تقديرها لعقد مثل هذه الورش التدريبية التي تنعكس إيجابا على وعي وقدرات المزارعين وتسهم في تعزيز معرفتهم بأهمية الزراعة واستدامتها لاسيما في محافظة جرش الغنية بالتنوع الزراعي والتي تحتاج إلى مثل هذه المبادرات النوعية.



وأكدت مديرة زراعة جرش المهندسة علا المحاسنة خلال افتتاح الورشة التدريبية، أن الوزارة ماضية في تطوير أساليب التدريب والإرشاد الزراعي من خلال تنفيذ المدارس الحقلية التي تسهم في نقل المعرفة إلى المزارعين بشكل مباشر وتفاعلي، مشيرة إلى أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة في قطاع الإرشاد الزراعي بمختلف المحافظات.