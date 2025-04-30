زراعة جرش تكثف جهودها لمكافحة الحرائق

وأشارت في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن المديرية قامت بإزالة بقايا الأشجار المحروقة وإعادة التجدد الطبيعي إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمزارعين حول أهمية الوقاية من الحرائق، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة.
وبيّنت أن المديرية وزّعت منشورات توعوية ووضعت إشارات تحذيرية في المناطق المعرضة للحرائق، ضمن خطة استباقية تهدف لحماية الغابات والثروة الحرجية.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية تأجير قطعة أرض للأسواق الحرة الأردنية
-
الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان
-
معرض "مانغا هوكوساي مانغا" يجسر الثقافات من خلال الفن
-
أمانة عمّان تنظم يوم "هوية عمّان والاتصال"
-
"العقبة الاقتصادية" تنفذ 84 مشروعًا ضمن خطتها السنوية
-
"الإحصاءات": 544 دينارا معدل الأجر الشهري للعاملين في 2022
-
مدرسة القصيلة الثانوية للبنات تحتضن فعاليات المعرض البيئي السادس – صور
-
الأمن يلقي القبض على شخص من جنسية عربية قتل أحد الأشخاص في الزرقاء