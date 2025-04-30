زراعة جرش تكثف جهودها لمكافحة الحرائق

الوكيل الإخباري- اكدت مديرة زراعة محافظة جرش الدكتورة علا المحاسنة، أن المديرية اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحيلولة دون اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والسلوكيات الخاطئة تعد من أبرز أسباب اندلاع الحرائق.

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وأشارت في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن المديرية قامت بإزالة بقايا الأشجار المحروقة وإعادة التجدد الطبيعي إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمزارعين حول أهمية الوقاية من الحرائق، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة.