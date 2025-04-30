الأربعاء 2025-04-30 03:25 م
 

زراعة جرش تكثف جهودها لمكافحة الحرائق

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأربعاء، 30-04-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   اكدت مديرة زراعة محافظة جرش الدكتورة علا المحاسنة، أن المديرية اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحيلولة دون اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والسلوكيات الخاطئة تعد من أبرز أسباب اندلاع الحرائق.

اضافة اعلان


وأشارت في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن المديرية قامت بإزالة بقايا الأشجار المحروقة وإعادة التجدد الطبيعي إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمزارعين حول أهمية الوقاية من الحرائق، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة.


وبيّنت أن المديرية وزّعت منشورات توعوية ووضعت إشارات تحذيرية في المناطق المعرضة للحرائق، ضمن خطة استباقية تهدف لحماية الغابات والثروة الحرجية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية "السلامة المرورية": إجراءات فورية للحد من الحوادث على شارع البتراء بإربد

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية تأجير قطعة أرض للأسواق الحرة الأردنية

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

ل

أخبار محلية الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

ل

أخبار محلية معرض "مانغا هوكوساي مانغا" يجسر الثقافات من خلال الفن

تعبيرية

عربي ودولي الإمارات تحبط محاولة تهريب عتاد عسكري إلى الجيش السوداني

ل

تكنولوجيا صاروخ Alpha الأمريكي يفشل في إيصال قمر صناعي إلى المدار

رجل إدارة السير

شؤون برلمانية النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير



 
 





الأكثر مشاهدة