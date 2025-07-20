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"زراعة عجلون": الثروة الحرجية ركيزة بيئية وتنموية

عجلون
عجلون
 
الأحد، 20-07-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان، أن الثروة الحرجية في المحافظة تشكل ركيزة بيئية وتنموية بالغة الأهمية، حيث تمتد الغابات الطبيعية على مساحة تقارب 134 ألف دونم وتضم تنوعا نباتيا نادرا يعد من الأهم على مستوى المنطقة.

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وأوضح العدوان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن غابات عجلون، التي تحتوي على أنواع فريدة من الأشجار كالسنديان والقيقب والصنوبر الطبيعي، تمثل "رئة الأردن" لدورها الحيوي في إنتاج الأوكسجين وامتصاص الغازات الضارة وتنقية الهواء.


وشدد على أن هذه الأشجار ليست مجرد مظاهر جمالية، بل تمثل مسؤولية وطنية في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي، داعيا إلى تعزيز الوعي البيئي والانتماء الوطني في التعامل معها.

 
 
gnews

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