"زراعة عجلون": الثروة الحرجية ركيزة بيئية وتنموية

وأوضح العدوان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن غابات عجلون، التي تحتوي على أنواع فريدة من الأشجار كالسنديان والقيقب والصنوبر الطبيعي، تمثل "رئة الأردن" لدورها الحيوي في إنتاج الأوكسجين وامتصاص الغازات الضارة وتنقية الهواء.
وشدد على أن هذه الأشجار ليست مجرد مظاهر جمالية، بل تمثل مسؤولية وطنية في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي، داعيا إلى تعزيز الوعي البيئي والانتماء الوطني في التعامل معها.
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