"زراعة عجلون": الثروة الحرجية ركيزة بيئية وتنموية

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان، أن الثروة الحرجية في المحافظة تشكل ركيزة بيئية وتنموية بالغة الأهمية، حيث تمتد الغابات الطبيعية على مساحة تقارب 134 ألف دونم وتضم تنوعا نباتيا نادرا يعد من الأهم على مستوى المنطقة.

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وأوضح العدوان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن غابات عجلون، التي تحتوي على أنواع فريدة من الأشجار كالسنديان والقيقب والصنوبر الطبيعي، تمثل "رئة الأردن" لدورها الحيوي في إنتاج الأوكسجين وامتصاص الغازات الضارة وتنقية الهواء.