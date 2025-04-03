"زراعة عجلون" تؤكد على مواصلة الإرشادات لتعزيز الإنتاجية

الوكيل الإخباري- يؤدي قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة عجلون دورًا محوريًا في دعم المزارعين وتعزيز إنتاجيتهم، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية.

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