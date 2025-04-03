"زراعة عجلون" تؤكد على مواصلة الإرشادات لتعزيز الإنتاجية

وقال رئيس قسم الإرشاد الزراعي المهندس عمر قواقنة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن دعم المزارعين يتم على مستويين: الأول معنوي من خلال تقديم التوجيهات والإرشادات حول كيفية التعامل مع الأراضي الزراعية، واختيار الأصناف المناسبة، وتشخيص الأمراض والآفات، والتعريف بأحدث وسائل المقاومة والمكافحة، أما المستوى الثاني، فهو عملي حيث يتم تدريب المزارعين ميدانيًا على الممارسات الزراعية الصحيحة، مثل تقنيات الري واستخدام الأسمدة والمبيدات عند الضرورة.
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