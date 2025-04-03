الخميس 2025-04-03 09:12 م
 

"زراعة عجلون" تؤكد على مواصلة الإرشادات لتعزيز الإنتاجية

عجلون
عجلون
 
الخميس، 03-04-2025 06:56 م

الوكيل الإخباري-   يؤدي قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة عجلون دورًا محوريًا في دعم المزارعين وتعزيز إنتاجيتهم، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية.

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وقال رئيس قسم الإرشاد الزراعي المهندس عمر قواقنة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن دعم المزارعين يتم على مستويين: الأول معنوي من خلال تقديم التوجيهات والإرشادات حول كيفية التعامل مع الأراضي الزراعية، واختيار الأصناف المناسبة، وتشخيص الأمراض والآفات، والتعريف بأحدث وسائل المقاومة والمكافحة، أما المستوى الثاني، فهو عملي حيث يتم تدريب المزارعين ميدانيًا على الممارسات الزراعية الصحيحة، مثل تقنيات الري واستخدام الأسمدة والمبيدات عند الضرورة.

 
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