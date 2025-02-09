زراعة كفرنجة تنفذ مشاريع ريادية تنموية

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أنه جرى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من الحكومة الألمانية، تنفيذ مشروع العمالة المكثفة في منطقة راجب، حيث جرى اختيار 1200 دونم من أراضي الخزينة غير المزروعة لتنفيذ مشروع التحريج فيها، من خلال إعداد الأرض، وإنشاء الخطوط الكنتورية، والسلاسل الحجرية، وتمديد شبكة ري متكاملة، وتركيب سياج معدني بطول 3000 متر لحماية الأشتال، وأسفرت هذه الجهود عن زراعة 40 ألف غرسة.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي والمركز الوطني يبحثان تطوير البحث العلمي
-
تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد
-
مجلس محافظة الكرك يبحث مع "الأشغال" تنفيذ مشاريع عامي 2024 و2025
-
أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
-
تربية جرش تتصدر منافسات دورة الأيام الأولمبية
-
البريزات يتفقد المواقع الأثرية والأمنية في البترا
-
إطلاق مجلة البنوك بحلّتها الإلكترونية الجديدة
-
وزارة التربية: نتيجة التقييمات الوطنية ستدخل بعلامة الاختبار النهائي للطلبة