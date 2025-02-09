زراعة كفرنجة تنفذ مشاريع ريادية تنموية

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية زراعة كفرنجة الدكتور محمد المومني، إن المديرية نفذت مجموعة من المشاريع التنموية التي استهدفت تحسين الواقع الزراعي، وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المزارعين، وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لمربي الثروة الحيوانية.

اضافة اعلان