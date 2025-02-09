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زراعة كفرنجة تنفذ مشاريع ريادية تنموية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الأحد، 09-02-2025 08:28 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مديرية زراعة كفرنجة الدكتور محمد المومني، إن المديرية نفذت مجموعة من المشاريع التنموية التي استهدفت تحسين الواقع الزراعي، وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المزارعين، وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لمربي الثروة الحيوانية.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أنه جرى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من الحكومة الألمانية، تنفيذ مشروع العمالة المكثفة في منطقة راجب، حيث جرى اختيار 1200 دونم من أراضي الخزينة غير المزروعة لتنفيذ مشروع التحريج فيها، من خلال إعداد الأرض، وإنشاء الخطوط الكنتورية، والسلاسل الحجرية، وتمديد شبكة ري متكاملة، وتركيب سياج معدني بطول 3000 متر لحماية الأشتال، وأسفرت هذه الجهود عن زراعة 40 ألف غرسة.

 
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