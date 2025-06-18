زراعة لواء الطيبة تنفذ حملة لمكافحة حشرة القرمزية على الصبار

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية زراعة لواء الطيبة، المرحلة الثانية من حملة مكافحة الحشرة القرمزية على أشجار الصبار.

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وقال مدير الزراعة، المهندس فراس بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الحملة التي استمرت 4 أيام بإشراف شعبة الإنتاج النباتي، شملت مختلف مواقع أشجار الصبار العائدة للمزارعين في اللواء، والتي جرى حصرها مسبقا لتلك الغاية ضمن حملة شاملة أطلقتها مديرية زراعة إربد في مختلف الألوية.