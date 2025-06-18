زراعة لواء الطيبة تنفذ حملة لمكافحة حشرة القرمزية على الصبار

وقال مدير الزراعة، المهندس فراس بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الحملة التي استمرت 4 أيام بإشراف شعبة الإنتاج النباتي، شملت مختلف مواقع أشجار الصبار العائدة للمزارعين في اللواء، والتي جرى حصرها مسبقا لتلك الغاية ضمن حملة شاملة أطلقتها مديرية زراعة إربد في مختلف الألوية.
وأضاف أن المديرية وفرت المبيدات الخاصة بمكافحة المرض وجرارات رش ؛ بهدف مساعدة المزارعين ودعمهم للحفاظ على منتج ثمار الصبار التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات السابقة، داعيا المزارعين إلى إتباع إجراءات وقائية بإزالة ألواح الصبار المصابة وزيادة التهوية داخل الشجرة، لافتا الى ملاحظة تحسن على الواح نبات الصبار اثر تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المكافحة.
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