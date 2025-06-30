زراعة لواء بني كنانة تعلن عن حملة رش لبساتين الرمان

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة لواء بني كنانة وبدعم من مدير مديرية زراعة محافظه اربد اليوم الاثنين، عن تنفيذ حملة لرش بساتين الرمان لمكافحة دودة ثمار الرمان، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل.

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وبينت المديرية في بيان، أن عمليات الرش ستكون خلال الفترة المسائية بعد الثالثة عصرا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وستستمر الحملة حتى الانتهاء من رش جميع مزارع الرمان في لواء بني كنانة، حفاظا على جودة المنتج.



بدورهم، أعرب أصحاب بساتين الرمان في اللواء عن تقديرهم وشكرهم لمديرية الزراعة على تنفيذ هذه الحملة وفي الوقت المناسب، حيث أن مديرية زراعة اربد ولواء بني كنانة، ستقومان بتقديم كل ما يلزم من مبيدات حشرية وآليات لإنجاح الحملة.