زراعة معان تطلق الركن الإرشادي الزراعي لتعزيز نقل المعرفة للمزارعين

ويضم الركن تجارب حية توضح أثر الإدارة السليمة للري وأهمية المادة العضوية في تحسين التربة، إلى جانب عرض لأهم الآفات والحشرات الزراعية المنتشرة في المحافظة، مع شرح عملي لطرق التعرف عليها ومكافحتها، والإجابة عن استفسارات المزارعين من قبل مهندسي الإرشاد الزراعي.
ويتميز الركن أن المزارع يستطيع الحصول على معلومة عملية ومركزة خلال دقائق معدودة، في تجربة تفاعلية تسهم في تبسيط المعرفة الزراعية وتعزيز التواصل المباشر بين المرشد الزراعي والمزارع.
ويأتي هذا النشاط تأكيدًا على أن الإرشاد الزراعي يمكن أن يكون مبتكرًا، قريبًا من المزارع، وأكثر تأثيرًا في نقل المعرفة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
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