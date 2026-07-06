زراعة معان تطلق الركن الإرشادي الزراعي لتعزيز نقل المعرفة للمزارعين

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية زراعة محافظة معان، ممثلة بقسم الإرشاد الزراعي، الركن الإرشادي الزراعي، لنقل المعلومة للمزارع من خلال التجربة والمشاهدة المباشرة بدلًا من الأساليب التقليدية.

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ويضم الركن تجارب حية توضح أثر الإدارة السليمة للري وأهمية المادة العضوية في تحسين التربة، إلى جانب عرض لأهم الآفات والحشرات الزراعية المنتشرة في المحافظة، مع شرح عملي لطرق التعرف عليها ومكافحتها، والإجابة عن استفسارات المزارعين من قبل مهندسي الإرشاد الزراعي.



ويتميز الركن أن المزارع يستطيع الحصول على معلومة عملية ومركزة خلال دقائق معدودة، في تجربة تفاعلية تسهم في تبسيط المعرفة الزراعية وتعزيز التواصل المباشر بين المرشد الزراعي والمزارع.