زراعة 500 شجرة في لواء المزار الشمالي

الوكيل الإخباري- زرع عدد من الشباب المتطوعين من مبادرة (شباب مبادرون-مبادرتي)، اليوم الأربعاء، 500 شجرة حرجية في مقبرة منطقة المزار الشمالي، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي ومديريتي الزراعة والتربية والتعليم في اللواء.

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