زراعة 500 شجرة في لواء المزار الشمالي

الوكيل الإخباري-
زرع عدد من الشباب المتطوعين من مبادرة (شباب مبادرون-مبادرتي)، اليوم الأربعاء، 500 شجرة حرجية في مقبرة منطقة المزار الشمالي، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي ومديريتي الزراعة والتربية والتعليم في اللواء.
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وقال سرور الشرمان ورافع الجراح وأحمد الجراح من القائمين على المبادرة، إن هذه المبادرة تهدف الى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم العمل الجماعي في الحفاظ على الطبيعة وزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي فضلا عن ما تضفيه من منظر جمالي رائع، لافتين إلى دور المجتمع المحلي في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة. وأضافوا أن زراعة هذه الأشجار سيسهم في تحسين البيئة، وتوفير الظل، وتعزيز التنوع البيولوجي، داعين جميع المواطنين للمشاركة في هذا المشروع من خلال التطوع والمساهمة في رعاية الأشجار بعد زراعتها.