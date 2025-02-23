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زراعتا عجلون والأغوار الشمالية تدعوان لاتخاذ تدابير لمواجهة الصقيع

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 10:58 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديريتا زراعة عجلون ولواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، إلى اتخاذ التدابير اللازمة من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لمواجهة موجات الصقيع وتدني درجات الحرارة.

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وأشار مدير الزراعة، المهندس رامي العدوان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى ضرورة تجنب زراعة المحاصيل الحساسة للصقيع، خاصة في المناطق المرتفعة، والعمل على تغطية المحاصيل عند توقع حدوث الصقيع، إضافة إلى إشعال النيران بمواد غير ضارة بالبيئة، مثل جفت الزيتون، وري المحاصيل خلال فترات الصقيع للحفاظ على درجة حرارتها.


وأكد العدوان أهمية إغلاق الأبواب البلاستيكية للبيوت الزراعية المحمية لمنع تسرب الصقيع إليها، داعيًا المزارعين إلى مراجعة قسم الإرشاد الزراعي في المديرية للحصول على المشورة والإرشادات اللازمة.


وشدد على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول، وإيواء الحيوانات في أماكن مغلقة ودافئة لحمايتها من البرد، إضافةً إلى تقديم تغذية مناسبة تساعد في توليد الطاقة والحفاظ على صحة الماشية خلال فصل الشتاء.


من جهته، أكد مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير الصقيع على المساحات الزراعية، وذلك بإحكام إغلاق البيوت الزراعية البلاستيكية وفتحها خلال فترة النهار للاستفادة من أشعة الشمس، إضافة إلى عمل قنوات لتصريف مياه الأمطار حول البيوت المحمية لمنع تجمع المياه بكميات كبيرة.

 
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