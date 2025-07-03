زكريا الغول مديرا لإعلام الجامعة الأردنية

08:58 م

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، تعيين زكريا الغول مديرا لدائرة الإعلام في وحدة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأردنيّة. اضافة اعلان





والغول حاصل على درجتي البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك، والماجستير في الصحافة والإعلام الحديث من معهد الإعلام الأردني.



وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في الإعلام الرقمي، والاتجاهات الحديثة فيه، من مختلف وكالات الأنباء المحلية والدَّولية.



وكان الغول قد شغل منصب مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، ومنصب رئيس شعبة الإعلام في الجامعة الأردنية.



كما عمل محاضرا غير متفرغ في جامعتي الأردنية واليرموك، بالإضافة إلى كونه مدرّبا صحفيا معتمدا.