زها الثقافي يطلق عملا فنيا يجسد الهوية الأردنية بالتزامن مع فرحة تأهل النشامى للمونديال

وبحسب بيان المركز اليوم الخميس، يستعرض العمل من خلال الفيديو رحلة صناعة الفنجان، بدءا من زراعة البذرة داخله مرورا بأعمال التشكيل الفخاري والرسم عليه وصولا إلى شكله النهائي في تجربة إبداعية توثق تفاعل اليافعين مع مراحل إنتاج العمل بروح فنية تعكس الشغف والانتماء.
ويعزز العمل قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية ويحمل بعدا بيئيا يتمثل في وجود بذرة داخل الفنجان قابلة للزراعة في إشارة إلى أن الإنجازات الكبيرة تبدأ ببذرة صغيرة تنمو بالرعاية والاجتهاد حتى تؤتي ثمارها.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية تبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية
-
المياه تعلن ضبط بئر مخالفة في جرش وردمها فورًا
-
الجيش يعلن إسقاط صواريخ اخترقت الأجواء الأردنية فجر الخميس
-
هيئة الاتصالات تدعو أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية للتعامل مع شركات التوصيل المرخصة
-
ضبط احدهما تسير بسرعة تجاوزت 166 كم/ ساعة
-
وزير العدل: مركز التحكيم يعزز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا
-
إصابة بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي
-
وزير السياحة: كأس العالم 2026 فرصة استراتيجية للترويج السياحي للأردن عالمياً