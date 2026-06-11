الخميس 2026-06-11 10:43 ص

زها الثقافي يطلق عملا فنيا يجسد الهوية الأردنية بالتزامن مع فرحة تأهل النشامى للمونديال

مركز زها الثقافي
مركز زها الثقافي
 
الخميس، 11-06-2026 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   أطلق مركز زها الثقافي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي عملا فنيا بالتزامن مع الفرحة الأردنية بتأهل النشامى الى كأس العالم 2026، يتمثل في فنجان القهوة العربية المصنوع من الفخار بتصميم فني مبتكر يجسد أحد رموز التراث الأردني بأسلوب عصري صنع بأيدي يافعين ويافعات مركز زها الثقافي.

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وبحسب بيان المركز اليوم الخميس، يستعرض العمل من خلال الفيديو رحلة صناعة الفنجان، بدءا من زراعة البذرة داخله مرورا بأعمال التشكيل الفخاري والرسم عليه وصولا إلى شكله النهائي في تجربة إبداعية توثق تفاعل اليافعين مع مراحل إنتاج العمل بروح فنية تعكس الشغف والانتماء.


ويعزز العمل قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية ويحمل بعدا بيئيا يتمثل في وجود بذرة داخل الفنجان قابلة للزراعة في إشارة إلى أن الإنجازات الكبيرة تبدأ ببذرة صغيرة تنمو بالرعاية والاجتهاد حتى تؤتي ثمارها.




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