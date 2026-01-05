زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته

وقال الخشمان إن السلط برحيل علي أبو الراغب فقدت واحدًا من رجالاتها الذين شكّلوا نسيجها الاجتماعي، وحملوا قيمها الأصيلة، وكانوا عنوانًا للانتماء الصادق، مشيرًا إلى أن الراحل أسهم، بسيرته ومكانته، في حفظ القيم الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، فكان مثالًا للرجل الذي ينتمي لمدينته كما ينتمي لوطنه.
وأضاف أن الأردن يودّع اليوم أحد أبنائه البررة، من رجالاته الذين تركوا أثرًا لا يُمحى في محيطهم الاجتماعي والإنساني، مؤكدًا أن فقده لا يخص عائلته وأبناء السلط وحدهم، بل يمسّ كل من عرف معنى الانتماء الحقيقي لهذا الوطن.
وتقدّم النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه، وإلى أبناء مدينة السلط كافة، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب السلط تفقد ابنها الأصيل… والأردن يودّع رجلًا من رجالاته#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/f8DQJh8l7b— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 5, 2026
