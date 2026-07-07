زوجة تنهي حياة زوجها بعمان ... الامن يكشف قضية مقتل شخص منذ عام 2015

03:54 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي أعاد فتح ملف تغيّب شخص منذ عام 2015م وكشف تعرّضه للقتل من قبل زوجته، وأُلقي القبض عليها واعترفت بذلك. اضافة اعلان





وحول التفاصيل: أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: أنّ فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي وقيادة أمن إقليم العاصمة/شمال عمّان، أعادوا فتح ملف إحدى قضايا التغيّب لأحد الأشخاص عُمِّم بتغيبه منذ 11 عاماً، منذ عام 2015م حيث قاد التحقيق للاشتباه بزوجته ووجود رابط وعلاقة لها بتغيّبه.



وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها قبل 11 عاماً بقتل زوجها بضربه على رأسه وطعنه إثر خلافات فيما بينهما في أثناء وجودهما داخل المنزل شمال العاصمة ودفنه في فناء المنزل بعد ذلك والإبلاغ عن تغيّبه بعد ذلك.



وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى إخطار المدعي العام بذلك وبوشر البحث عن الجثة وجرى تحويل المشتبه بها لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفها 15 يوماً عن تهمة القتل العمد .





