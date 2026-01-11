زيادة عدد الحاويات وتطوير البنية التحتية لتحسين نظافة المحافظات

11:51 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027 تطرق إلى تحسين النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة وبلدياتها، من خلال تنفيذ خطة النظافة العامة في المحافظات عبر جمع ونقل النفايات من أماكن التنزه في الغابات، والمواقع الأثرية والسياحية، والطرق النافذة الرئيسية خارج حدود البلديات والمناطق التي تقع ضمن منطقة الاختصاص. اضافة اعلان





وأضاف المصري خلال لقاء حكومي لإطلاق الاستراتيجية أن تطوير البنية التحتية لإدارة النفايات سيتم بشكل تدريجي ومدروس، من خلال زيادة أعداد الحاويات وتوزيعها بشكل عادل يراعي الكثافة السكانية وطبيعة الاستخدام في كل منطقة، وتحسين آليات جمع النفايات ونقلها باستخدام أسطول حديث وفعّال، وتطبيق أساليب متقدمة للتخلص الآمن والمستدام من النفايات.



ويولي البرنامج التنفيذي أهمية خاصة للبعد السلوكي والاجتماعي، إذ يشمل إجراء دراسة علمية تحليلية معمقة للسلوكيات الفردية والمجتمعية المرتبطة بالإلقاء العشوائي للنفايات، بهدف فهم الأسباب والدوافع التي تقف خلف هذه الممارسات، واقتراح الأدوات اللازمة لتغيير السلوك.



يشار إلى أن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات (2026-2027) أقره مجلس الوزراء، وجرى تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاتصال الحكومي، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والداخلية، والمالية، والزراعة، والسياحة والآثار، ورئيس لجنة أمانة عمَّان، ومدير الأمن العام.



وتتولى اللجنة مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ البرنامج ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن التقدم في سير العمل وفق الإطار الزمني المحدد لتحقيق أهداف البرنامج، بما يضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وقياس مؤشرات الأداء، وتقييم الأثر البيئي والسلوكي للإجراءات المتخذة، وإدخال التحسينات اللازمة لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.

