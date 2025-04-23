زيادة في عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال الربع الأول من 2025

وبحسب البيانات فقد بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 159,085، وفي شباط 129,749، وشهر آذار 126,032، ما مجموعه 414,866.
وفيما يخص الربع الأول من العام 2024، فقد بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني 136,538، وفي شباط 132,495، وشهر آذار 116,756، ما مجموعه 385,789.
وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إن الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 15.0%، ليصل إلى 490.6 مليون دولار مقارنة مع 426.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2024.
وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر قالت في وقت سابق إن الوجهات المفضلة للأردنيين للسفر هي مدن تركيا (أنطاليا، طرابزون، إسطنبول)، إضافة لمصر وتحديدًا مدينة شرم الشيخ.
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