الأربعاء 2025-04-23 11:44 ص
 

زيادة في عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال الربع الأول من 2025

مكان استرخاء شاطئ الهضبة في مصر
مكان استرخاء شاطئ الهضبة في مصر
 
الأربعاء، 23-04-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي 414,866 أردنيًا بارتفاع نسبته 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية أولية نشرتها وزارة السياحة والآثار وتستند إلى البنك المركزي.

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وبحسب البيانات فقد بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 159,085، وفي شباط 129,749، وشهر آذار 126,032، ما مجموعه 414,866.

وفيما يخص الربع الأول من العام 2024، فقد بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني 136,538، وفي شباط 132,495، وشهر آذار 116,756، ما مجموعه 385,789.

وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إن الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 15.0%، ليصل إلى 490.6 مليون دولار مقارنة مع 426.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2024.

وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر قالت في وقت سابق إن الوجهات المفضلة للأردنيين للسفر هي مدن تركيا (أنطاليا، طرابزون، إسطنبول)، إضافة لمصر وتحديدًا مدينة شرم الشيخ.

 
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