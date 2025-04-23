زيادة في عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال الربع الأول من 2025

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي 414,866 أردنيًا بارتفاع نسبته 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية أولية نشرتها وزارة السياحة والآثار وتستند إلى البنك المركزي.

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