الجمعة 2026-05-01 01:11 ص

زيادة كوادر مستشفى الأميرة بسمة من 1241 إلى 1697 منذ افتتاحه

مستشفى الأميرة بسمة
الخميس، 30-04-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى الأميرة بسمة وليد الحلبي، إن المستشفى شهد زيادة في عدد الكوادر البشرية بعد افتتاحه بواقع 456 بين طبيب وممرض وكوادر أخرى، بما يعكس التزام وزارة الصحة بدعم المستشفى الجديد لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة إربد.

وأوضح الحلبي، في بيان الخميس، أن إجمالي عدد الكوادر في المستشفى ارتفع منذ افتتاحه بتاريخ 20 كانون الثاني 2026 من 1241 موظفاً إلى 1697 موظفاً، بعد تعيين 456 موظفاً جديداً، وبنسبة زيادة تقارب 37%، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في مختلف التخصصات الصحية والطبية والإدارية.

 
 


gnews

