الأربعاء 2025-06-25 02:32 م
 

زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين اعتباراً من العام الجامعي المقبل

جانب من جلسة الوزراء في محافظة البلقاء
جانب من جلسة الوزراء في محافظة البلقاء
 
الأربعاء، 25-06-2025 12:20 م
الوكيل الإخباري-   أشار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة بزيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم لتصبح 10% بدلاً من 5%، اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل.اضافة اعلان


وبين خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء أن الحكومة بدأت إجراءات تخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وسيتمّ تقديمها للمعلِّمين بخصومات تصل إلى 50٪؜ مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية، وسيتم رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازنة العامين الحالي والمقبل.

وأوضح حسان أن دور مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لا ينتهي مع المعلم، بل تعمل الحكومة دعمها وتطويرها لتشمل برامجها الجديدة فئات أوسع من المواطنين والموظفين.

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على تخصيصِ كامل السلف المالية الطارئة المتأخرة للمعلمين، وسيتم استكمالُ صرفِ كاملِ الطلبات قبل نهاية الشهر الحالي.
 
gnews

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