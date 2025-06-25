زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين اعتباراً من العام الجامعي المقبل

وبين خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء أن الحكومة بدأت إجراءات تخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وسيتمّ تقديمها للمعلِّمين بخصومات تصل إلى 50٪ مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية، وسيتم رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازنة العامين الحالي والمقبل.
وأوضح حسان أن دور مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لا ينتهي مع المعلم، بل تعمل الحكومة دعمها وتطويرها لتشمل برامجها الجديدة فئات أوسع من المواطنين والموظفين.
وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على تخصيصِ كامل السلف المالية الطارئة المتأخرة للمعلمين، وسيتم استكمالُ صرفِ كاملِ الطلبات قبل نهاية الشهر الحالي.
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