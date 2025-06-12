الخميس 2025-06-12 06:31 م
 

زيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر الأردن ترفع حاويات الترانزيت في ميناء العقبة 127%

باخرة تسير بالقرب من ميناء العقبة
باخرة تسير بالقرب من ميناء العقبة
 
الخميس، 12-06-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مختلف أنشطة موانئ العقبة نمواً ملحوظاً خلال شهر أيار الماضي، الأمر الذي يعكس تعافي قطاع النقل البحري وزيادة فعاليته في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر الأردن، لا سيما من خلال ميناء العقبة.

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سجل عدد بواخر الحاويات القادمة إلى المملكة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 54.3%، حيث بلغ 250 باخرة حتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ 162 باخرة خلال الفترة ذاتها من 2024.


كما ارتفعت المناولة الإجمالية للحاويات بنسبة 26.1%، إذ بلغت 387,891 حاوية نمطية مقارنة بـ 307,697 حاوية.

 
gnews

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