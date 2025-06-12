زيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر الأردن ترفع حاويات الترانزيت في ميناء العقبة 127%

الوكيل الإخباري- شهدت مختلف أنشطة موانئ العقبة نمواً ملحوظاً خلال شهر أيار الماضي، الأمر الذي يعكس تعافي قطاع النقل البحري وزيادة فعاليته في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر الأردن، لا سيما من خلال ميناء العقبة.

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سجل عدد بواخر الحاويات القادمة إلى المملكة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 54.3%، حيث بلغ 250 باخرة حتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ 162 باخرة خلال الفترة ذاتها من 2024.