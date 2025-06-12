زيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر الأردن ترفع حاويات الترانزيت في ميناء العقبة 127%

سجل عدد بواخر الحاويات القادمة إلى المملكة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 54.3%، حيث بلغ 250 باخرة حتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ 162 باخرة خلال الفترة ذاتها من 2024.
كما ارتفعت المناولة الإجمالية للحاويات بنسبة 26.1%، إذ بلغت 387,891 حاوية نمطية مقارنة بـ 307,697 حاوية.
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