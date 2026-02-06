زيارات إعلاميين ونجوم رياضة وصناع محتوى للبترا تضعها على خارطة النجومية العالمية

الوكيل الإخباري- تشكل مدينة البترا الأثرية أيقونة سياحية عالمية متفردة، ووجهة تستقطب أنظار الزوار من مختلف قارات العالم، بما تحمله من إرث حضاري وإنساني ضارب في عمق التاريخ فقد نجحت "المدينة الوردية" في ترسيخ مكانتها كمركز جذب سياحي دولي، لا يقتصر على السياح فحسب، بل يمتد ليشمل كبار المشاهير والإعلاميين وصناع القرار الثقافي والفني، إضافةً إلى نجوم الرياضة والممثلين وصنّاع المحتوى العالميين، الذين يجدون في البترا تجربة استثنائية تجمع بين الدهشة البصرية والبعد الروحي والثراء التاريخي.

ويعكس توافد هذه الشخصيات العالمية حجم الحضور الذي تحظى به البترا على خارطة السياحة الدولية، ودورها المتنامي كمنصة حضارية وإنسانية تلتقي عندها الثقافات، وتسهم في نقل صورة الأردن المشرقة إلى العالم عبر ما يوثقونه من زيارات وتجارب تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، ما يعزز مكانة البترا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الجاذبة على مستوى العالم.



وكانت آخر زيارة لمدينة البترا للإعلامي الأميركي الشهير تاكر كارلسون، الذي أبدى إعجابه بالمدينة، واصفًا إياها بأنها من أروع المواقع في العالم لما تتمتع به من دلالات تاريخية وهندسية وروحية مميزة.



وأوضح كارلسون أن هذه زيارته الثانية للمدنية الوردية بعد نحو عشرة أعوام مشيرا إلى أن زيارته للبترا في شهر شباط الحالي وفرت أجواء معتدلة تساعد على استكشاف الموقع بشكل أفضل مشددا على أن البترا تفوق الوصف من حيث الجمال والدقة، وأنها من أكثر المواقع إبهارا على مستوى العالم.



واعتبر أن مستوى الإتقان الهندسي يفوق ما يمكن تحقيقه بالأدوات التقليدية القديمة، معربا عن شعوره بالامتنان لوجوده في موقع يحمل هذا العمق التاريخي والروحي.



وأبدى كارلسون إعجابه بجمال الأردن الطبيعي، والتطور الملحوظ في الغطاء النباتي مقارنة بزيارته السابقة، وزيارته لموقع عماد السيد المسيح (المغطس) واطلاعه على الكنائس التاريخية، إضافة إلى وادي رم الذي وصفه بأنه من أجمل وأهدأ المواقع التي زارها في حياته.



وشهدت المدينة قبل ذلك زيارة أسطورتي كرة القدم الإسبانية ولاعبي نادي ريال مدريد السابقين، إيكر كاسياس وميشيل سالغادو، اللذين تجولا في السيق والخزنة، وشارك اللاعبان تجربتهما عبر حساباتهما الرسمية، ما أسهم في انتشار واسع للمحتوى المصور عن البترا بين ملايين المتابعين حول العالم.



كما زار صانعا المحتوى الروسيان أنطون بيتروف ويوليا كوزيكينا المدينة ضمن جولة وثائقية، وقدم الثنائي محتوى مرئيا عالي الجودة تضمن لقطات للسيق والخزنة والدير وتجربتهما مع الثقافة المحلية، وانتشرت المقاطع عبر قنواتهما التي يتابعها ملايين المهتمين بالسفر، خصوصا من جمهور أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.



وكانت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري قد زارت المدينة ضمن جولة سابقة، وأسهمت تغطيتها في الترويج للبترا على المستوى العالمي.



وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية السلطة الرامية إلى توظيف أدوات ترويج حديثة تعتمد على الإعلام الرقمي والشخصيات ذات الحضور العالمي، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز مكانة البترا كرمز ثقافي وإنساني عالمي.



وقال الدليل السياحي أحمد العمارين إن زيارات الشخصيات العالمية تسهم بشكل مباشر في الترويج للبترا،لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا التفاعل يزيد من اهتمام الزوار الدوليين بالموقع.

وأشار الدليل السياحي عمر طويسي إلى أن البترا ما زالت تحافظ على جاذبيتها، مشيرًا إلى أن تنوع معالمها وعمقها التاريخي يجعلها محطة رئيسية لكل من يزور الأردن.