زيارات اردنية مكثفة على وجه السرعة إلى سورية

وأشار الجغبير إلى أن هناك زيارات مكثفة "على وجه السرعة" إلى سورية، خلال أيام في انتظار جاهزية الجانب الآخر.
وأضاف أنه على تواصل يومي مع اتحاد غرف الصناعة في سوريا، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات مع القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق، تبدأ الخميس بالتنسيق مع الحكومة.
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