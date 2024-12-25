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زيارات اردنية مكثفة على وجه السرعة إلى سورية

دمشق
دمشق
الأربعاء، 25-12-2024 06:58 م
الوكيل الإخباري-    قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، الأربعاء، إن القطاع الخاص في المملكة على تواصل مستمر مع الجانب السوري.اضافة اعلان


وأشار الجغبير  إلى أن هناك زيارات مكثفة "على وجه السرعة" إلى سورية، خلال أيام في انتظار جاهزية الجانب الآخر.

وأضاف أنه على تواصل يومي مع اتحاد غرف الصناعة في سوريا، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات مع القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق، تبدأ الخميس بالتنسيق مع الحكومة.
 
gnews

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