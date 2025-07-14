الإثنين 2025-07-14 06:00 م
 

‏زيارة لملتقى البرلمانيات الأردنيات للإطلاع على البرامج والخدمات المقدمة للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في مؤسسة الحسين الاجتماعية

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الإثنين، 14-07-2025 05:00 م
الوكيل الإخباري-   ‏استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين في مؤسسة الحسين الإجتماعية، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات تمارا ناصر الدين، وعدد من عضوات الملتقى،  في إطار زيارة للمؤسسة تشمل الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة فيها للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري. اضافة اعلان


‏وأكدت بني مصطفى، الاهتمام الملكي المستمر بفئة الأيتام، والتوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير كافة الخدمات بصورة متكاملة، والرعاية التي يوليها سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأمين بمتابعته لتنفيذ استراتيجية دور رعاية الأطفال، مشيرة إلى أن مؤسسة الحسين الإجتماعية صرح وطني واجتماعي رائد، وقد تراكمت إنجازاتها وجهودها تجاه الأيتام وفاقدي السند الأسري عبر عقود طويلة. 

‏واشارت إلى أنّ الخدمات المقدمة للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري هي جزء من الدور الذي تضطلع به الوزارة تجاه هذه الفئة العزيزة، بالشراكة والتعاون مع الجهات القضائية، والجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع التطوعي.

‏وأضافت أن البرامج المقدمة في المؤسسة تشمل الخدمات الصحية والمهارات الحياتية والدمج الاجتماعي لـ 231 طفل، بالإضافة إلى أن الوزارة استحدثت مؤخراً وحدة للتدخل المبكر، بهدف تنفيذ إجراءات تشخيصية مبكرة للاطفال المنتفعين.
 
 
gnews

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