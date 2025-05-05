زيارة لوفد من التعليم العالي بهدف التسويق للجامعات في كردستان العراق

10:26 ص

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الوكيل الإخباري- بدأ وفد رسمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة زيارة عمل رسمية لإقليم كردستان العراق، التقى خلالها عددًا من المسؤولين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما سيقوم الوفد بجولة في عدد من مدارس الإقليم بهدف الترويج للدراسة في الجامعات الأردنية. اضافة اعلان





وقد ضم الوفد كل من السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، والسيد خالد الكيلاني / ممثل هيئة تنشيط السياحة في العراق، حيث التقى الوفد في اليوم الأول للزيارة، وبحضور السيد فؤاد المجالي القنصل العام الأردني في أربيل، معالي الدكتور ئالان حمه سعيد صالح وزير التربية في إقليم كردستان العراق، كما التقى عددًا من مسؤولي تصديق الشهادات ومعادلتها في وزارة التربية، إضافة إلى عدد آخر من مسؤولي الابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وقدّم السيد مهند الخطيب شرحًا مفصلًا عن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية، خاصة إطلاق الوزارة لنظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، والذي يهدف إلى اختصار الوقت والجهد والمال على الطالب الوافد ومساعدته في الحصول على القبول الجامعي وهو في وطنه، دون الحاجة للجوء إلى أي وسيط من أي نوع.



كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها استكمال إجراءات توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى بحث آلية ابتعاث طلبة من الإقليم للدراسة في الجامعات الأردنية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الشقيق قرارها الاعتراف رسميًا بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، والتي شاركت في فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني (أربيل-2024) الذي عُقد في شهر أيار الماضي من عام (2024)، حيث قامت الجامعات المشاركة بتوقيع اتفاقيات مع الجامعات الكردستانية في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك خلال فترة إقامة الملتقى، وهو ما يُعد تتويجًا للجهود التي بُذلت في إنجاح هذا الملتقى.