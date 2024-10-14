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زيارة ميدانية لمشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق

مشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق
مشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق
الإثنين، 14-10-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري-   ضمن الجهود المتواصلة لقطاع المياه فيما يتعلق بالتوعية بالواقع المائي والتحديات التي يواجهها خاصة ما يتعلق بتعزيز ثقافة الحصاد المائي والمحافظة على المياه.

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وضمن مشروع النظافة والصرف الصحي للملايين بالشراكة ما بين وزارة المياه والري ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الإتحادية (BMZ).


قام وفد ممثل عن سلطة المياه/شؤون الإعلام والاتصال ووزارة الأوقاف والوكالة الألمانية بزيارة ميدانية لعدد من مشاريع الحصاد المائي لمياه الأمطار وإعادة تأهيل الوحدات الصحية ومرافق المياه في عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في محافظة اربد والمفرق، وذلك بهدف متابعة المشروع وضمان استدامته.


حيث بلغ عدد المساجد التي استفادت من المشروع (18) مسجد في محافظة اربد والمفرق، كخطوة لتحويل مياه الوضوء إلى محطات صغيرة في خزانات خاصة ليتم فلترتها ومن ثم اعادة استخدامها في ري الأشجار في حدائق المساجد المستهدفة بهدف توفير كميات مياه اضافية مجانية للمساجد وتخفيض قيمة فاتورة المياه.


بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية وتركيب قطع توفير استهلاك المياه على جميع الحنفيات الموجودة في مرافق المسجد لتسهم أيضا في خفض الفاتورة.


يذكر أن مشروع النظافة والصرف الصحي للملايين هو برنامج عالمي يهدف إلى تحسين الوصول إلى الصرف الصحي الآمن والنظيف مع التركيز على الفئات الضعيفة والمحرومة.

 
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