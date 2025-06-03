"زيت الزيتون النسائية" تُجدد التزامها بتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد الأخضر

الوكيل الإخباري- أكدت الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون التزامها بتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

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وأوضحت الشبكة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن جمعية زيت الزيتون النسائية (الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون) عقدت اجتماع هيئتها العامة العادي السنوي لعام 2024، تحت رعاية الرئيس الفخري للشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون سمو الأميرة بسمة بنت علي بن نايف، بمشاركة أكثر من 70 عضو من مختلف محافظات المملكة، إلى جانب حضور رسمي من وزارة الزراعة.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي لعام 2024، من قبل أمينة السر ليلى حسونة، وأمينة الصندوق الدكتورة ابتهال أبو عبيد، كما تم تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 / 2026.



وأشادت سموها بجهود عضوات الجمعية، مؤكدة دعمها لمشاريعهن، وأعلنت نيتها إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع الشراكات وتفعيل التعاون مع عضوات الشبكة في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم بتطوير قطاع زيت الزيتون الوطني.



بدورها، أكدت حسونة الارتباط العميق بين المرأة الأردنية وشجرة الزيتون، باعتبارها رمزاً للثبات والعطاء والهوية.



وأثنت رئيسة الجمعية المهندسة نهاية المحيسن على جهود سمو الأميرة بسمة بنت علي ومتابعتها المستمرة لعمل الجمعية، مؤكدة التزام الجمعية برسالتها في تمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي من خلال قطاع الزيتون.



وقدّمت عضو الجمعية الدكتورة مسنات الحياري عرضاً حول أبرز إنجازات الجمعية منذ تأسيسها عام 2020، مسلّطة الضوء على برامجها في تمكين المرأة الريفية، وتفعيل مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي.