الخميس 2025-05-15 11:14 م
 

زيد الكيلاني نقيبا للصيادلة بالتزكية

زيد الكيلاني
زيد الكيلاني
 
الخميس، 15-05-2025 09:54 م
الوكيل الإخباري-   فاز الدكتور زيد الكيلاني، الخميس، بمنصب نقيب الصيادلة بالتزكية.اضافة اعلان


وفاز بالتزكية أيضًا جميع أعضاء مجلس نقابة الصيادلة؛ إذ مثل فئة أصحاب المستودعات كل من وصفي النوافلة ومحمود الخالدي، فيما فاز بعضوية المجلس عن قطاع الموظفين كل من عبد الحميد عليمات، ورأفت أبو صالح، ومريم عوض، وماهر الزيود.

أما عن قطاع الصيدليات، فقد فاز بعضوية مجلس النقابة كل من نور بركات، ومحمد أبو عصب، وبهاء عمارين، ويوسف أبو ملوح.
 
gnews

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