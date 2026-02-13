زين العضايلة تحصد الذهبية في بطولة الأردن للجمباز

ولم يقتصر تألق زين على هذا الإنجاز، إذ أحرزت المركز الثاني والميدالية الفضية في المجموع العام على مستوى جميع الأندية المشاركة، كما توجت بالميدالية الفضية على جهاز الحركات الأرضية (فلور)، وأضافت إلى رصيدها الميدالية البرونزية على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات (البار)، في تأكيد واضح على تميزها وتكامل أدائها الفني.
وتتدرب زين في مركز هارموني للجمباز بإدارة الكوتش أحمد البطوش، وتحت إشراف جهاز تدريبي متميز يضم الكوتش ربى الداوود، والكوتش معاذ طاشمان، والكوتش لينا ياسين، والكوتش خالد أبو الراغب، الذين كان لهم الدور الكبير في صقل موهبتها ودعم مسيرتها الرياضية.
وشهدت البطولة منافسة قوية بين اللاعبات، بمشاركة أندية الجمباز الأردنية إلى جانب أندية من دولة الكويت وإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أضفى على البطولة طابعًا تنافسيًا عالي المستوى.
