زين العضايلة تحصد الذهبية في بطولة الأردن للجمباز

الوكيل الإخباري- حققت اللاعبة زين عبدالجليل العضايلة (١٠ سنوات) إنجازًا رياضيًا مميزًا بتتويجها بالميدالية الذهبية ضمن فئتها العمرية على جهاز عارضة التوازن (البيم)، وذلك خلال مشاركتها في بطولة الأردن للجمباز – بطولة نُهى حتر الثالثة 2026.

ولم يقتصر تألق زين على هذا الإنجاز، إذ أحرزت المركز الثاني والميدالية الفضية في المجموع العام على مستوى جميع الأندية المشاركة، كما توجت بالميدالية الفضية على جهاز الحركات الأرضية (فلور)، وأضافت إلى رصيدها الميدالية البرونزية على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات (البار)، في تأكيد واضح على تميزها وتكامل أدائها الفني.



وتتدرب زين في مركز هارموني للجمباز بإدارة الكوتش أحمد البطوش، وتحت إشراف جهاز تدريبي متميز يضم الكوتش ربى الداوود، والكوتش معاذ طاشمان، والكوتش لينا ياسين، والكوتش خالد أبو الراغب، الذين كان لهم الدور الكبير في صقل موهبتها ودعم مسيرتها الرياضية.