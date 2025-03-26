الأربعاء 2025-03-26 02:31 م
 

سائق أردني خاطر بسلامة أطفاله فكانت هذه عقوبته

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الصورة التي نشرتها إدارة السير
 
الأربعاء، 26-03-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب المخالفات الخطرة والتي قد تهدد سلامة الركاب وتعرض حياتهم للخطر.

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وقالت إدارة السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إنها أوقعت عقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين بالإضافة لحجز المركبة والغرامة المالية بحق سائق خاطر بسلامة أطفاله بعدما ارتكب مخالفة المسير بعكس السير بشارع مفصول الاتجاهات بجزيرة وسطية.

 

وأضافت أن هذه المخالفة قد تتسبب بنتائج كارثية.

 


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أخبار محلية سائق أردني خاطر بسلامة أطفاله فكانت هذه عقوبته



 
 





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