سائق أردني خاطر بسلامة أطفاله فكانت هذه عقوبته

وقالت إدارة السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إنها أوقعت عقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين بالإضافة لحجز المركبة والغرامة المالية بحق سائق خاطر بسلامة أطفاله بعدما ارتكب مخالفة المسير بعكس السير بشارع مفصول الاتجاهات بجزيرة وسطية.
وأضافت أن هذه المخالفة قد تتسبب بنتائج كارثية.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك توقف استقبال الشحن من الجانب السوري خلال عطلة عيد الفطر
-
بلدية إربد تحدد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد
-
بيان هام من الضمان الاجتماعي حول تحديثات إلزامية على أجور العاملين
-
توقع إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي مع العراق نهاية تموز
-
حركة شرائية نشطة في عجلون استعدادا للعيد
-
المواصفات تواصل جولاتها الرقابية واستقبال الشكاوى خلال عطلة العيد
-
إصدار الكشف التنافسي لتعبئة 30% من الشواغر الحكومية الخميس
-
للحد من الاكتظاظ في السجون .. تنفيذ 274 عقوبة بديلة خلال شهرين