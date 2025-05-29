سائق باص مدرسة غير مرخص بقبضة "السير".. والإجراء صارم

وذكرت الإدارة أنه تم توديع السائق إلى المركز الأمني المختص، كما تم سحب الباص إلى ساحة الحجز، والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت إدارة السير أن مثل هذه المخالفات تُعد خطرة، خاصة عندما تتعلق بوسائل النقل المدرسي، لما لها من تأثير مباشر على سلامة الطلبة، داعية أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية إلى التحقق من قانونية السائقين والمركبات المستخدمة في نقل الطلاب.
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