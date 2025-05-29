الخميس 2025-05-29 10:26 ص
 

سائق باص مدرسة غير مرخص بقبضة "السير".. والإجراء صارم

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 29-05-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير، صباح اليوم الخميس، ضمن تقريرها المروري اليومي، عن ضبط سائق باص مدرسة غير حاصل على رخصة قيادة تخوّله قيادة هذا النوع من المركبات.اضافة اعلان


وذكرت الإدارة أنه تم توديع السائق إلى المركز الأمني المختص، كما تم سحب الباص إلى ساحة الحجز، والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت إدارة السير أن مثل هذه المخالفات تُعد خطرة، خاصة عندما تتعلق بوسائل النقل المدرسي، لما لها من تأثير مباشر على سلامة الطلبة، داعية أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية إلى التحقق من قانونية السائقين والمركبات المستخدمة في نقل الطلاب.
 
gnews

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