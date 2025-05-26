سائق غير مرخص يتدهور بمركبة منتهية الترخيص منذ 2018

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور لإحدى المركبات أمس الأحد على طريق الزرقاء - بلعما، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الملك المؤسس. اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري، أكدت الإدارة وقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، جرى نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



كما تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لإحدى المركبات واستقرارها على جانب الطريق العام في منطقة وادي عربة، ليتبيّن أن المركبة منتهية ترخيصها منذ العام 2018، والسائق كذلك غير مرخّص، وباشرت الكوادر التعامل مع الحادث والمخالفة.