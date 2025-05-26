الإثنين 2025-05-26 10:02 ص
 

سائق غير مرخص يتدهور بمركبة منتهية الترخيص منذ 2018

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 26-05-2025 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور لإحدى المركبات أمس الأحد على طريق الزرقاء - بلعما، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الملك المؤسس.اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري، أكدت الإدارة وقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، جرى نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

كما تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لإحدى المركبات واستقرارها على جانب الطريق العام في منطقة وادي عربة، ليتبيّن أن المركبة منتهية ترخيصها منذ العام 2018، والسائق كذلك غير مرخّص، وباشرت الكوادر التعامل مع الحادث والمخالفة.
 
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