سائق مركبة يثير قلق أهالي شفا بدران بتصرفات خطيرة - تفاصيل

12:15 م

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الوكيل الإخباري- رصد - أطلق سكان في منطقة شفا بدران صيحة تحذير بعد مشهد خطير صباح اليوم الخميس، عندما شوهد شاب يقود مركبة خاصة بسرعة مفرطة، وبطريقة متهورة، بالقرب من مدرسة للبنات في أحد الشوارع الحيوية بالمنطقة. اضافة اعلان





ووفق شهود عيان، وقعت الحادثة قرابة الساعة 9:55 صباحًا، حين انطلقت المركبة بسرعة عالية من محيط مسجد الشهيد الكايد باتجاه شارع مطعم الراشد، وسط تحميل غير آمن لعدد من الركاب، قبل أن يتابع السائق طريقه باتجاه المدرسة، دون الانتباه لحركة الطلاب أو المارة، ما كاد يتسبب بحادث مميت.



وأكد عدد من السكان أن الشاب كان يقود المركبة بطريقة "طايرة"، دون أي تحكم واضح، ووصف أحدهم الموقف بأنه "مشهد يفطر القلب، وينذر بكارثة كانت وشيكة".



وأشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من رصد لوحة المركبة، بسبب السرعة الهائلة، مؤكدين على ضرورة التحرك من الجهات المختصة لردع مثل هذه التصرفات المتهورة، التي تهدد حياة الأبرياء.



ويطالب الأهالي بتشديد الرقابة، خصوصًا خلال أوقات الذروة المدرسية، وتحميل أولياء الأمور المسؤولية في مراقبة أبنائهم، مناشدين أيضًا إدارة السير والبلدية بوضع مطبات أو كاميرات سرعة في الشارع، قبل أن تقع الكارثة فعلاً.