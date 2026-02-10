ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

وجاء هذا التتويج بعد أيام قليلة من إحرازها الميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة نجمتين، لتؤكد حضورها اللافت على الساحة الرياضية، وتثبت قدرتها على المنافسة وتحقيق الألقاب في البطولات الإقليمية والدولية.
ويُعد هذا الإنجاز المزدوج، بحصد ذهبية بطولة الفجيرة وذهبية بطولة كأس العرب، فخرًا للرياضة الأردنية ولمركز المحترفين الذي تنتمي إليه اللاعبة، وإنجازًا يُكتب بماء الذهب، يعكس موهبة واعدة تمضي بثبات نحو مستقبل رياضي مشرق.
