الثلاثاء 2026-02-10 02:31 م

ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي
ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي
 
الثلاثاء، 10-02-2026 02:20 م
الوكيل الإخباري-   حققت البطلة الأردنية الصاعدة سارة شمس الزعتري إنجازًا عربيًا لافتًا، بتتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العرب التي أُقيمت في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أداء قوي ومميز، خاضت خلاله أربع مباريات حاسمة أظهرت فيها عزيمة وإصرارًا عاليين.اضافة اعلان


وجاء هذا التتويج بعد أيام قليلة من إحرازها الميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة نجمتين، لتؤكد حضورها اللافت على الساحة الرياضية، وتثبت قدرتها على المنافسة وتحقيق الألقاب في البطولات الإقليمية والدولية.

ويُعد هذا الإنجاز المزدوج، بحصد ذهبية بطولة الفجيرة وذهبية بطولة كأس العرب، فخرًا للرياضة الأردنية ولمركز المحترفين الذي تنتمي إليه اللاعبة، وإنجازًا يُكتب بماء الذهب، يعكس موهبة واعدة تمضي بثبات نحو مستقبل رياضي مشرق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

أخبار محلية ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

ل

أخبار محلية بالتزامن مع شهر رمضان.. اعلان صادر عن البنك المركزي

كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

أخبار الشركات كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

ب

أخبار محلية حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك

وثائق رسميّة... إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

فن ومشاهير إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

فن ومشاهير الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

ب

أخبار محلية شتاء الأردن مختبر بصري ينطق بلوحة فنية لظواهر طبيعية ساحرة



 






الأكثر مشاهدة