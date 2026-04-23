الوكيل الإخباري - انتخب سامر جودة، رئيسا لغرفة التجارة الأميركية، لدورة ثانية خلال الاجتماع الهيئة العامة العادي، فيما انتخب طارق الطباع نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وخالد السقاف أمينا للسر.

اضافة اعلان



وبحسب بيان الغرفة الخميس، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي واختارت هيئة إدارية جديدة للغرفة بالتزكية للأعوام 2026-2030.



وناقش المجتمعون التقرير المالي للعام 2025، وعرضوا التقرير الإداري الذي تضمن أبرز إنجازات الغرفة وأنشطتها خلال العام الماضي ومناقشة التوجهات والخطط المستقبلية للمرحلة المقبلة.