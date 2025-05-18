سباق السيدات في عمّان يواجه التدخين بالرياضة

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الوكيل الإخباري- يساند "برومين سباق السيدات"، الذي يقام يوم 30 الشهر الحالي، الدعوات التي تُطلق دائمًا للامتناع عن التدخين، بحثًا عن حياة صحية. اضافة اعلان





وتواصل الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" تحضيراتها لتنظيم السباق، الذي يتزامن هذا العام مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ما يمنح الفعالية بُعدًا صحيًا توعويًا إضافيًا يُعزز من رسالة الماراثون في تشجيع السيدات على تبنّي نمط حياة صحي ونشيط.



ويهدف السباق إلى التشجيع على النشاط البدني كأسلوب حياة، والتوعية بمخاطر التدخين وأهمية الإقلاع عنه، خصوصًا مع تزايد نسب التدخين بين البالغين في الأردن، والتي تُعد من الأعلى على مستوى المنطقة.



كما يُجسد هذا السباق التزام الجمعية وشركائها بتمكين المرأة وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، ضمن بيئة داعمة ومحفزة تُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا.



ويجري تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير تحت شعار "اركضي عشانك"، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى ودعم عدد من الشركاء، حيث تُشارك شركة برومين الأردن كراعٍ رئيسي، فيما يُعد البنك العربي الراعي الذهبي للسباق، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية الراعي الفضي، تجسيدًا لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة.



وقالت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، لينا الكرد:



"أطلقنا هذا العام حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بالتزامن مع تنظيم سباق السيدات، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من أضرار التبغ، ونؤمن أن المشاركة المجتمعية، خصوصًا من السيدات، هي المفتاح نحو بيئة أكثر صحة واستدامة".



ويُذكر أن التحضيرات الأخيرة تشمل تجهيز مسارات السباق في حدائق الحسين، وضمان توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لراحة وسلامة المشاركات، كما تتضمن الاستعدادات تأمين نقاط المياه وتنظيم الفرق التطوعية لتقديم الدعم والمساعدة على طول المسار.



ويُشار إلى أن هذا الحدث الرياضي السياحي يشتمل على فئتين: 5.2 كم و2.6 كم، حيث يبدأ تجمع المتسابقات الساعة 8 صباحًا، وموعد الانطلاق الساعة 9 صباحًا، فيما تنطلق جميع سباقات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بعد موعد بداية كل سباق بـ10 دقائق.