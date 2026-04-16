سباق بانوراما البحر الميت ينطلق غدا

الخميس، 16-04-2026 12:52 م
الوكيل الإخباري-  ينطلق يوم غد الجمعة، سباق بانوراما البحر الميت - الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات المرتفعات، بمشاركة 28 متسابقا من الأردن ‏وفلسطين ولبنان ‏والسعودية.اضافة اعلان


ويتكون السباق من جولتين يشارك فيها جميع المتسابقين وجولة ثالثة لأفضل 15 متسابقا ممن حصلوا على أفضل أوقات: افضل3 أوقات في كل مجموعة سيارات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي والباقي حسب افضل الأوقات المسجلة في الجولتين الأولى والثانية.

ويشارك في السباق كل من: أمير النجار (ميتسوبيشي - ‏‏‏إيفو - بروتوتايب )، هشام النجار (ميتسوبيشي ‏كولت بروتوتايب)، جان لحود ‏‏(السعودية)- (بورش 991 - جي تي 2 - آر اس)، محمد إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي إيفو- 6 ‏)، وائل مصطفى (في دبليو- بولو برتوتايب)، مصطفى عطاري ‏‏(ميتسوبيشي إيفو- نايت ‏هاواك)، محمد شاهين ‏‏(سوبارو امبريزا - اس تي اي)، سيف منصور ‏‏(تويوتا- أي إي 86)، رامي جابر (فلسطين) - سوبارو امبريزا- دبليو آر اكس - ‏اس تي اي)، محمد الشرفا (فلسطين) - (بي ام دبليو- ايه 46)،

يزن جمعة (رينو كليو ار اس)، خليل المحيسن (بي ام دبليو - 316 اي)، حمادة عودة ‏‏(فلسطين)- (ميتسوبيشي إيفو- 10)، أمجد الحوراني (سيات - ليون)، عامر الموسى (تويوتا - ستارليت)، بلال قبلاوي (تويوتا ‏‏كورولا)، ‏أحمد شاهين (تويوتا كورولا)، أيمن النجار (ميتسوبيشي إيفو- 6) ، باسل ابو حمدان - (السعودية) - (في دبليو - بولو)، غيث وريكات (ميتسوبيشي - بروتوتايب)، حسام سالم (ميتسوبيشي غلاديتير)، عدي الداود (ميتسوبيشي ايفو8)، عبد الله شاهين (ميتسوبيشي ايفو - بروتوتايب)، أحمد جانخوت (في دبليو - بولو)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، عاصم عارف (رينو كليو - ار اس)، رعد رشيد (في دبليو - غولف تي اي)، وطارق المناصير ( بي ام دبليو ايه 30).
 
 


