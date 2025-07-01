الثلاثاء 2025-07-01 01:07 م
 

سببت حالات تسمم .. تحذير من استهلاك هذه المشروبات بالاردن - اسماء وصور

مؤسسة الغذاء والدواء
الغذاء والدواء
 
الثلاثاء، 01-07-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   بناء على تسجيل عدد من حالات التسمّم نتيجة مشروبات كحولية تحتوي على مادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، تحذر المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استهلاك المشروبات الكحولية الموضحة بالصور والأسماء التجارية أدناه:

-Vodka Red Sun /500 ml
-Vodka Red Sun /250 ml
-Vodka  48/ 350 ml
-Whisky Golden Crown/ 187.5 ml

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