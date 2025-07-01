سببت حالات تسمم .. تحذير من استهلاك هذه المشروبات بالاردن - اسماء وصور

الوكيل الإخباري- بناء على تسجيل عدد من حالات التسمّم نتيجة مشروبات كحولية تحتوي على مادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، تحذر المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استهلاك المشروبات الكحولية الموضحة بالصور والأسماء التجارية أدناه:



-Vodka Red Sun /500 ml

-Vodka Red Sun /250 ml

-Vodka 48/ 350 ml

-Whisky Golden Crown/ 187.5 ml

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