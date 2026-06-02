ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام صورة ورسالة تهنئة للتعمري جاء فيها: "إنجاز تاريخي لموسى التعمري، تم اختيار مهاجمنا ذو القميص الأحمر والأسود للمشاركة في أول بطولة كأس عالم للأردن.. بالتوفيق يا موسى"، في إشارة إلى دعم النادي للاعبه قبل خوض هذا الاستحقاق العالمي المرتقب.
وضمت القائمة 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في مدينة الحسن الصناعية في إربد
-
الزميل محمد المدفعي ينضم لـ"ميلودي الأردن"
-
"الأشغال" تبدأ صيانة طريق المطار ليلاً اعتباراً من الأربعاء
-
المياه : ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وتمديد مياه لمنازل مخالفة في الرصيفة
-
استئصال ورم سرطاني باستخدام تقنية التجميد الجراحي في الخدمات الطبية
-
اعلان قائمة النشامى لنهائيات كأس العالم 2026 - فيديو
-
النزاهة تُطلق حملة تعريفية باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة