ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري

الثلاثاء، 02-06-2026 01:47 م

الوكيل الإخباري - أشاد نادي ستاد رين الفرنسي باستدعاء نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري للمشاركة مع النشامى في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا ذلك إنجازا تاريخيا للاعب وللكرة الأردنية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام صورة ورسالة تهنئة للتعمري جاء فيها: "إنجاز تاريخي لموسى التعمري، تم اختيار مهاجمنا ذو القميص الأحمر والأسود للمشاركة في أول بطولة كأس عالم للأردن.. بالتوفيق يا موسى"، في إشارة إلى دعم النادي للاعبه قبل خوض هذا الاستحقاق العالمي المرتقب.

 


وكان أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة النشامى النهائية لخوض بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


وضمت القائمة 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.

 
 


