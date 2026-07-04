سحب أسماء عمال المياومة للتعيين في زراعة الكورة غداً

وبحسب المديرية يأتي هذا الإجراء لضمان الشفافية التامة والنزاهة المطلقة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك بناءً على الإعلان الرسمي الصادر عن المديرية خلال الشهر الماضي.
وأوضحت المديرية أن هذا السحب يأتي استهدافاً لمشروع "التشغيل من خلال مشاريع الوظائف الخضراء" القائم على مبدأ (العمل مقابل الأجر)، مشيرة إلى أن القرعة ستشمل اختيار (849) عامل مياومة لجميع مراحل المشروع مقسمة على 7 مراحل متتالية للعمل في منطقة (صرطبا الطنطور قرب معصرة برقش) ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر لكل مرحلة تشغيلية، فيما أهابت المديرية بجميع المتقدمين والمهتمين ضرورة الحرص على متابعة البث المباشر غداً لمشاهدة ومواكبة عملية السحب والاختيار بشكل مباشر ودقيق.
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