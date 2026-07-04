سحب أسماء عمال المياومة للتعيين في زراعة الكورة غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة لواء الكورة عن بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على منصتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عند الساعة التاسعة صباحاً، لإجراء عملية سحب قرعة عشوائية علنية ومباشرة لاختيار أسماء العمال المتقدمين لوظيفة "عامل غير ماهر" من صناديق الطلبات المودعة لديها.

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وبحسب المديرية يأتي هذا الإجراء لضمان الشفافية التامة والنزاهة المطلقة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك بناءً على الإعلان الرسمي الصادر عن المديرية خلال الشهر الماضي.