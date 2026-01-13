سحب تجمعات مياه حول منزل في المفرق

وقالت البلدية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم التعامل مع إحدى الملاحظات والمتعلقة بمحاصرة مياه الأمطار لأحد المنازل في منطقة المكيفتة، حيث تم العمل على سحب تجمعات مياه الأمطار حول المنزل.
وأضافت أنه تم أيضا التعامل مع إحدى المركبات العالقة في الوحل في منطقة حي العودة حيث عملت آليات البلدية على سحب المركبة.
