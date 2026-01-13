سحب تجمعات مياه حول منزل في المفرق

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر بلدية أم القطين والمكيفتة مع عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين في عدد من مناطق البلدية.

اضافة اعلان



وقالت البلدية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم التعامل مع إحدى الملاحظات والمتعلقة بمحاصرة مياه الأمطار لأحد المنازل في منطقة المكيفتة، حيث تم العمل على سحب تجمعات مياه الأمطار حول المنزل.