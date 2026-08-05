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سحب قرعة دوري الدرجتين الأولى والثانية وكأس الأردن لكرة القدم

ب
سحب قرعة دوري الدرجتين الأولى والثانية وكأس الأردن لكرة القدم
 
الأربعاء، 05-08-2026 04:08 م

الوكيل الإخباري- سحبت، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، والأدوار التمهيدية لبطولة كأس الأردن "CFI" لكرة القدم للموسم 2026/2027.

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وتقام بطولة دوري الدرجة الأولى بمشاركة أندية: الأهلي، والسرحان، وعمان إف سي، ومعان، واتحاد الرمثا، والهاشمية، والصريح، واليرموك، وجرش، وشباب العقبة، وسهل حوران، وحي الأمير حسن.


وتشهد الجولة الأولى من البطولة لقاءات: شباب العقبة مع اليرموك، والهاشمية مع الأهلي، والسرحان مع جرش، وسهل حوران مع معان، وعمان إف سي مع حي الأمير حسن، واتحاد الرمثا مع الصريح.


وبحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.


وفي بطولة دوري الدرجة الثانية، أوقعت القرعة فرق شباب صروت، والحصن، والطرة، ومؤاب، وعجلون، وشباب الطالبية، ومغير السرحان في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب حوارة، وشباب الحسين، والجليل، ووادي الريان، وكفرسوم، وصما، والكرمل.


وتشهد الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لقاء مؤاب مع عجلون، وشباب الطالبية مع الطرة، والحصن مع مغير السرحان، فيما يلتقي، ضمن المجموعة الثانية، وادي الريان مع كفرسوم، وصما مع الجليل، وشباب الحسين مع الكرمل.


وتلعب منافسات البطولة بنظام المجموعتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان في نصف النهائي مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يهبط الفريقان صاحبا المركز الأخير في كل مجموعة إلى دوري الدرجة الثالثة.


كما أجريت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الأردن "CFI"، حيث يشهد الدور التمهيدي الأول مواجهتي شباب حوارة مع الحصن، ووادي الريان مع شباب صروت.


وفي الدور التمهيدي الثاني، يلتقي مغير السرحان مع السرحان، واتحاد الرمثا مع شباب العقبة، وعمان إف سي مع الكرمل، وكفرسوم مع جرش، وشباب الطالبية مع صما، والأهلي مع الفائز من مباراة شباب حوارة والحصن، والجليل مع اليرموك، ومعان مع شباب الحسين، وعجلون مع سهل حوران، ومؤاب مع الصريح، والهاشمية مع حي الأمير حسن، والطرة مع الفائز من مباراة وادي الريان وشباب صروت.


أما الدور التمهيدي الثالث، فيقام بمشاركة الفرق الـ12 المتأهلة من الدور السابق، على أن تتأهل الفرق الستة الفائزة إلى دور الـ16 من البطولة، لتنضم إلى أندية المحترفين العشرة.

 
 


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